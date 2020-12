Estudar para o vestibular com filmes? Plataforma online propõe isso

Para ajudar os alunos na preparação para o Enem e o vestibular, a plataforma AZ de Aprendizagem disponibiliza vídeos em seu canal no YouTube com professores que dão dicas para aprimorar o desempenho nos exames. Os vídeos contemplam assuntos como técnicas para otimizar os estudos e o que priorizar na reta final, dicas de filmes, além de abordar temas mais pedidos no Enem em cada área do conhecimento, estratégicas para acertar mais questões em menos tempo, resumos por disciplina e dicas práticas de redação.

Com a aproximação das provas, mesmo nas semanas do Natal e do Réveillon, a plataforma vai publicar novos conteúdos para que os alunos não interrompam seus estudos. A Plataforma AZ de Aprendizagem é uma marca da Conexia Educação, empresa do Grupo SEB. A metodologia está disponível para escolas de todo o Brasil, da educação infantil ao período pré-vestibular.

