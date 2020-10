EQI Investimentos faz evento online com Luiz Barsi e Felipe Massa

A EQI Investimentos, escritório de agentes autônomos que trocou a XP pelo BTG Pactual recentemente, lança na terça-feira, 13, a terceira Money Week, importante evento para investidores do país com 70 personalidades em sete dias de palestras gratuitas e on line. Esta edição mostrará histórias de investidores que se deram bem no meio da crise e o que esperar de 2021. Luiz Barsi, maior investidor individual em bolsa de valores no Brasil, com mais de 2 bilhões de reais aplicados em ações, Sergio Zimerman, CEO da Petz, Andre Esteves, do BTG, e o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa são alguns dos palestrantes do evento que ocorre na última semana de novembro.

