Embraer fará teste de carro voador em tamanho real ainda neste ano

A Eve Urban, startup da Embraer, vai fazer o primeiro teste com seu carro voador em tamanho real ainda neste ano, segundo fontes próxima à empresa contaram ao Radar Econômico. Uma miniatura do eVTOL, como é chamado o veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, foi testada com sucesso pela Eve, em março deste ano. A expectativa da Embraer é de que até o fim da década seu carro já esteja voando e sendo comercializado. A ideia é que o veículo seja uma alternativa aos helicópteros: menor, silencioso e autônomo. Mas além de ter o carro pronto, também serão necessárias muitas regulamentações para a permissão de voo, estações e carregamentos, helipontos, etc. No mundo, a estimativa é de que existam mais de 200 protótipos de carros voadores em desenvolvimento, mas não se espera que mais do que 6 empresas consigam certificação, atender a regulamentação e ainda produzir o carro em escala. A Embraer, obviamente, está apostando que será uma destas seis empresas e por isso, no ano passado, tirou o projeto de dentro da EmbraerX, seu braço de inovação, para criar a startup Eve e com isso acelerar o investimento.