Doria quer fazer R$ 9 bi em dívidas para usar na reta final do governo

O governador de São Paulo, João Doria, enviou nesta terça-feira, 8, um projeto de lei à Assembleia Legislativa pedindo autorização para contratar 9 bilhões de reais em empréstimos com instituições financeiras nacionais e internacionais para usar em diversos projetos na reta final do seu governo. Os recursos extra-orçamento seriam usados da seguinte forma, segundo consta do projeto de lei: cerca de 1,3 bilhão de reais serão destinados para a implantação do São Paulo Mais Digital na administração pública, outros 3,7 bilhões de reais em projetos ambientais e de saneamento da Sabesp e outros 5 bilhões em diversas áreas que vão de mobilidade urbana à drenagem de água das chuvas.

O governador tem até março do próximo ano para decidir se será candidato a Presidente da República nas eleições e com isso deixar o governo de São Paulo. Se for candidato à reeleição, não precisa deixar o cargo. Mas Doria tem demonstrado que vai apoiar seu vice, Rodrigo Garcia, para governador.