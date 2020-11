Daniel Dantas se movimenta com promessa de privatização do Porto de Santos

O banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, está se movimentando nos bastidores para se antecipar à privatização do Porto de Santos, prometido por Paulo Guedes para 2021. À despeito dos atrasos nos cronogramas do ministro, Dantas já iniciou conversas com bancas de advogados e investidores para se preparar para o pleito.

Dantas, que há muito anda sumido, chegou a ser acusado de ter lavado dinheiro por meio dessa empresa no Porto de Santos, em 2017. Ele ainda possui uma participação minoritária no terminal Santos Brasil, o maior do país.

