CSU alcança lucro recorde e projeta emissão de ações na bolsa

A CSU Cardsystem, fundada em 1992 e que oferece soluções tecnológicas para meios de pagamentos — sobretudo no processamento de compras feitas com cartão –, apresentou os resultados do segundo trimestre de 2021 nesta terça-feira, 10. A companhia registrou um lucro líquido de 14,9 milhões de reais, quase 35% maior em relação ao mesmo trimestre de 2020 e o maior da história para o período. O bom desempenho no trimestre possibilitou a distribuição de 3 milhões de reais aos investidores via juros sobre capital próprio, totalizando 5,8 milhões de reais no primeiro semestre de 2021.

Para os próximos 24 meses, a empresa projeta uma emissão de ações , possivelmente via follow-on, para incrementar a liquidez e o número de ações no mercado, assim como também planeja uma atuação mais agressiva no mercado de fusões e aquisições. “Não vamos buscar novas frentes de negócios, mas sim investir em opções já vinculadas ao nosso negócio atual”, diz Ricardo Leite, diretor de relações com investidores da CSU. Vale lembrar que, em março, a companhia injetou 10 milhões de reais no FitBank para obter 4% de participação na fintech. No ano, as ações da CSU apresentam valorização de 43,08% na bolsa.