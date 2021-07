Como os Millennials e a Geração Z se relacionam com os podcasts

Os Millenials e a Geração Z embarcaram no mundo dos podcasts e estão em busca de programas que falem de sua saúde mental e física. O relatório Culture Next 2021 do Spotify mostra que no primeiro trimestre do ano, a audiência média de podcasts aumentou 78% entre os Millennials e 103% entre a Geração Z. Os podcasts que falam de saúde mental tiveram uma audiência 360% maior. Essas gerações também buscam podcasts que falem de espiritualidade, autoajuda e saúde. Outro dado relevante é que 34% deles dizem que confiam mais em podcasts do que em meios de comunicação tradicional. Os ouvintes costumam se conectar com os apresentadores e consideram que eles são mais independentes. Os podcasts também parecem ser atrativos para anunciantes: 41% de todos os ouvintes dizem que confiam mais nos anúncios se os escutarem durante um podcast e 81% afirmam que realizaram alguma ação após escutar um anúncio em um podcast.