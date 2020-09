Como o iPhone 12 criou um problema para a Apple

Já é líquido e certo que a Apple não apresentará o iPhone 12 no evento padrão de setembro da companhia. Problemas relacionados às restrições da Covid-19 fizeram com que fornecedores atrasassem a entrega de itens necessários para a produção em larga escala do novo smartphone. Contudo, a estreia deverá acontecer em outubro ainda deste ano.

Apesar disso, um problema está chamando a atenção de analistas em Wall Street. Consumidores não estão mais comprando a versão atual do iPhone devido à incompatibilidade com o 5G e estão esperando o lançamento do novo modelo. Segundo relatório do JP Morgan, as vendas do iPhone estão “moderando substancialmente”. Ou seja, até que o iPhone 12 esteja disponível nas lojas, a companhia perderá uma parte da receita de seu produto mais lucrativo.

