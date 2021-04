Como Lira vai pagar dívida de campanha no Orçamento 2022

Mal Bolsonaro sancionou o Orçamento de 2021 e a disputa política já está a todo vapor em torno do Orçamento de 2022. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), tem uma dívida de campanha. Durante a disputa pela presidência da casa, Lira prometeu a relatoria ao deputado federal Domingos Neto (PSD-CE). O problema é que o deputado já foi relator em 2019 e não pode ocupar o cargo novamente num mesmo mandato. Lira tem dito que vai entregar a decisão para o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Mas tem muita gente cobiçando o cargo e dizendo que a promessa era para o deputado Domingos e, se ele não sabia que não podia ser relator de novo, azar do PSD.