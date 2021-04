Como a USP vai reunir 1.200 patentes, 1.700 empresas e 7 unicórnios

Dos 16 unicórnios que o Brasil tem hoje, 7 deles de alguma forma estão ligados à Universidade de São Paulo (USP). Ou seus fundadores eram ex-alunos, ou a startup foi incubada ou acelerada pela USP, ou fez alguma parceria. Nubank, 99, C6 Bank, Gympass, iFood, Wild Life e Loggi, estão nesta lista das empresas de inovação bilionárias conhecidas como unicórnios que tem no seu DNA a Universidade de São Paulo. Dos seus tentáculos, a universidade já viu nascer 1.700 empresas de inovação e empreendedorismo. Já registrou 1.200 patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tem 5.300 professores. E antes tarde do que nunca, a instituição resolveu reunir este pessoal em um hub de inovação, com acesso totalmente gratuito. A ideia é ampliar as parcerias da universidade, dar acesso fácil às patentes e ao conhecimento produzido na USP, assim como também conectar de forma fácil estes atores. O Hub USP de Inovação vai ser lançado nesta sexta, mas o site já pode ser acessado aqui neste link.