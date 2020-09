Começa a corrida para suceder a Paulo Skaf na Fiesp

Dois nomes despontam como candidatos para suceder a Paulo Skaf, que depois de 16 anos abriu mão de concorrer a um novo mandato na Fiesp. O favorito do mandatário é Josué Gomes de Oliveira, presidente da Coteminas.

O segundo na corrida é um dos vice-presidentes da federação paulista, José Ricardo Roriz Coelho, presidente do Sindiplast. Na segunda-feira, 31, ele enviou uma carta aos diretores do Ciesp. “Penso que nossa primeira tarefa será a de buscar um processo participativo, atraindo o maior número possível de empresários para os debates do Ciesp e da nossa Federação”, afirmou na carta. A corrida começou cedo. O mandato acabará em 2021 e a eleição é apenas no próximo ano.

