Combinação explosiva: maior inflação em 21 anos e caminhoneiros

VEJA Mercado | Abertura | 9 de setembro.

O áudio do presidente Jair Bolsonaro aos caminhoneiros pedindo que eles parem os protestos porque isso pode afetar a inflação e com isso prejudicar os mais pobres dá exatamente o tom do que o mercado estará atento nesta quinta-feira. Depois de derreter e cair quase 4% com a crise política, os mercados abrem hoje já com as notícias mais consolidadas do tamanho do movimento dos caminhoneiros bolsonaristas, que registra bloqueios em 15 estados, e com os números da inflação. O IBGE divulgou nesta manhã que o IPCA de agosto ficou em 0,87%, a maior para o mês desde o ano 2000. O índice ficou bem acima do projetado pelo mercado que esperava que viesse na casa dos 0,70%.