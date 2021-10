Com ou sem novo ICMS, petróleo segue subindo no mercado internacional

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

14 out 2021, 09h07

Por Josette Goulart 14 out 2021, 09h07

VEJA Mercado | Abertura | 14 de outubro

Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto do novo ICMS que altera a forma de cálculo para tentar baixar preço dos combustíveis. Na manhã de hoje, o petróleo não dá trégua. O petróleo Brent está cotado neste momento acima de 84 dólares e o WTI acima de 81 dólares. A escassez de gás natural na Europa e na Ásia está aumentando a demanda mundial pela commodity. No Brasil, a pressão recairá ainda mais sobre a Petrobras, que reajusta os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha com base na cotações internacionais. Os investidores dos papeis da empresa não querem muito saber o impacto da alta dos combustíveis, eles estão de olho é se a Petrobras segue sua fórmula de reajustes.

Outro papel que pode estar no foco hoje é a Vale. Depois de dois dias de baixa, o minério de ferro volta a subir.

Os investidores estão animados no exterior. Nos Estados Unidos, os índices futuros sobem por conta do que parece ser mais uma boa temporada de balanços.