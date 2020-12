Com impasse das vacinas, feiras e eventos apostam no 2º semestre de 2021

O setor de feiras e eventos corporativos foi um dos mais impactados durante a pandemia de Covid-19. Ao longo de 2019, foram mais de 3.900 eventos realizados, enquanto que neste ano não deve chegar a mil. Apesar do ensaio de retomada entre outubro e novembro, a volta de restrições para evitar aglomerações e o impasse em relação ao início da vacinação no Brasil está fazendo com que os grandes agentes do mercado apostem em um boom do setor somente no segundo semestre de 2021.

A Reed Exhibitions, uma das maiores organizadoras do país e responsável pela organização e realização da feira da refrigeração Febrava, informou ao Radar Econômico que, ainda diante dos impactos da Covid-19 e com base no cenário do Brasil e, principalmente, da cidade de São Paulo, entendeu a necessidade de reorganizar o calendário de eventos de 2021.

Com isso, a 22ª edição da Febrava acontecerá de 22 a 25 de novembro de 2021, no São Paulo Expo. “Essa decisão é o resultado de uma busca conjunta entre a Reed Exhibitions e o setor por uma nova data que melhor atenda o mercado”, afirmou, em nota. A organização da Febrava disponibilizará ao longo de 2021 oportunidades de interação em formato digital, enquanto prepara um evento físico ainda melhor.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter