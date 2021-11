Com desafio de se tornar mais tecnológica, Cielo migra para a nuvem

A Cielo viu seu lucro mais que dobrar no terceiro trimestre deste ano, superando as expectativas, mas os analistas continuam colocando os “poréns” na análise da empresa sob o prisma da concorrência altamente tecnológica do mundo dos meios de pagamentos. Mas aos 26 anos de idade, uma veterana, portanto, a empresa está lutando para dar essa virada tecnológica. O mais novo passo nesta direção foi de iniciar o processo de migração para a nuvem. Com um contrato com a AWS, empresa da Amazon, a Cielo começou a migrar o conteúdo de 920 servidores da empresa. Eles respondem por cerca de 35% do total de informações do datacenter da companhia e este bloco de dados vai levar cerca de um ano e meio para ser totalmente transferido. Depois deste processo, a Cielo vai decidir se migra 100% de seus sistemas.