Comissão aprova projeto que abre caminho para Auxílio de R$ 400

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na tarde desta terça-feira, 30, por 16 votos a 10 o parecer do senador Fernando Bezerra da PEC dos Precatórios. Uma das mudanças do texto que permitiu o placar foi a retirada dos precatórios da educação texto e também incluiu como prioridade o pagamento de precatórios alimentícios. Basicamente a PEC abre a possibilidade para que boa parte dos pagamentos dos precatórios sejam jogados para o futuro e ainda mudou a regra do teto de gastos, abrindo assim o orçamento para pagar o Auxílio Brasil. A PEC agora vai a Plenário e o presidente Rodrigo Pacheco já mostrou intenção de votar logo o texto dizendo que é o que é possível fazer.