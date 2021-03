Caminhoneiro: app vai fazer leilão de frete de combustível

O grupo Fit, do polêmico empresário Ricardo Magro e que atua no ramo do refino de combustíveis, gostou do mundo da tecnologia. A empresa está lançando seu segundo aplicativo para venda de combustíveis, desta vez com a função de conectar caminhoneiro ou transportadoras com postos de combustíveis. Pelo FreteFit, o dono do posto faz uma espécie de leilão reverso com prazo e preço de frete. A ideia é otimizar a distribuição e eliminar intermediários, lógica muito parecida com a do Uber que otimiza os custos e preços a partir do trajeto e da demanda. O aplicativo conseguiu um desconto médio de 4% no custo do transporte comparado com o frete contratado diretamente, na fase de testes. Por enquanto, apenas donos de postos bandeira branca no Rio e São Paulo e que compram direto da distribuidora da Fit poderão usar o aplicativo.

O outro aplicativo do grupo é o GOFit, que faz delivery de gasolina diretamente ao consumidor final. O projeto está em fase piloto e é realizado junto com a Agência Nacional de Petróleo (ANP).