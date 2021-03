Cai volume de crédito real para empresas e aumenta inadimplência

As concessões de crédito para as empresas caíram pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados do Banco Central analisados pelo Iedi. O instituto faz as contas descontando a inflação medida pelo IPCA. Assim, o crédito novo concedido às empresas caiu, em termos reais, 1,4% em fevereiro, em relação ao mês anterior. Em janeiro, a queda já havia sido de quase 11%, também em termos reais, e outros 4% em dezembro. Com o agravamento da pandemia e a ausência de programas emergenciais de crédito, os financiamentos corporativos podem cair ainda mais nos próximos meses, segundo avalia o Iedi.

Um ponto que chamou a atenção dos analistas da Goldman Sachs para a nota de crédito divulgada nesta segunda-feira, pelo BC, é o fato de a inadimplência ter subido pela primeira vez desde abril do ano passado. Na média geral ficou em 2,3%, um aumento de 0,2 pontos percentuais. A inadimplência caiu durante o ano passado, apesar da pandemia, por conta das medidas que prorrogaram o pagamentos dos empréstimos.