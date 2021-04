Brasileiro paga fatura mínima do cartão sem saber que vai pagar juros

O brasileiro ainda desconhece um tema básico das suas finanças: o funcionamento do cartão de crédito. Uma pesquisa da Digio, o banco digital do Banco do Brasil e Bradesco, mostra que 50% das pessoas pagam o valor mínimo da fatura do cartão sem saber que o restante chegará acrescido, na próxima fatura, dos juros exorbitantes do rotativo do cartão. Ou seja, juros de 150% a 250% ao ano. A pesquisa também mostra que quase 80% dos clientes escolheriam pagar o valor mínimo da fatura em um momento de aperto. Mas os clientes estão preocupados com suas contas e 65% deles estão mais interessados em saber como organizar suas finanças pessoais do que como investir.