Ambev desenvolve cerveja com espécie de lúpulo nacional

O lúpulo, ingrediente indispensável para a produção das cervejas, já é uma realidade escalável no Brasil, mesmo contrariando as condições climáticas para seu cultivo. Um projeto de incentivo e fomento à cultura da matéria-prima, nascido em Lages, Santa Catarina, está possibilitando o desenvolvimento de lúpulo nacional pela Cervejaria Ambev. Com o dólar nas alturas, uma opção nacional pode ser o fator de sucesso para um projeto na área.

Com o plantio pronto para as primeiras colheitas, a companhia firmou uma parceria inédita com a Lohn Bier e mais 9 microcervejarias para criar uma cerveja colaborativa. A Brazilian Blonde Ale terá a edição exclusiva e direcionada a uma ação beneficente no próximo mês.

O Projeto Hildegarda, como foi batizado o processo de criação de um lúpulo brasileiro, conta como uma lavoura experimental para testes de manejo e variedades, um viveiro com capacidade produtiva de 60 mil mudas ao ano e uma planta para o processamento do ingrediente. A iniciativa prevê contribuir não somente com o desenvolvimento de lúpulo na região, como também com o apoio direto a mais de 500 pequenos produtores, oferecendo auxílio técnico e toda a infraestrutura da Fazenda de Lúpulo Santa Catarina, dentro da Cervejaria Ambev de Lages.

