Amazon distribui bioprodutos do Pará com frete grátis

O governo do Pará fez uma parceria com a Amazon para a empresa distribuir com frete grátis produtos da bioeconomia do estado. A loja com o nome “Apoie Pequenos Empreendedores em bioeconomia do Pará” já está no ar e o frete grátis vai até 28 de outubro. Pela loja, é possível comprar mais de 300 produtos, de diversas categorias: alimentos, artesanato, acessórios e até jóias. Segundo informações do governo do Pará, a Amazon também ajudou os pequenos empreendedores a se digitalizarem. Além de colocar com destaque a página da bioeconomia em seu site, a empresa também programou a Alexa pra responder a perguntas sobre o que é bioeconomia e a Amazon Music tem uma playlist especial com músicas da região. Toda essa ação faz parte da estratégia de comunicação do Fórum Mundial de Bioeconomia que está acontecendo no estado.