Alice compra healthtech que tem Lemann e Abílio Diniz como sócios

A healthtech Alice, uma das postulantes a status de unicórnio (quando passa a valer 1 bilhão de dólares), adquiriu nesta terça-feira, 23, a Cuidas, que é focada no mundo corporativo. Com a fusão, a marca Cuidas, fundada por Deborah Alves e João Vogel, deixa de existir. Os dois vão assumir cargos no corpo executivo da Alice. Em 2018, a Cuidas levantou 5 milhões de reais com os fundos Kaszek Ventures e Canary. Já em 2020, sua maior captação, 17 milhões de reais, envolveu nomes como o Península Participações, empresa de investimentos da família de Abílio Diniz, e Jorge Paulo Lemann, como investidor-anjo. Os valores envolvidos na transação não foram divulgados.