Agrogalaxy faz mais uma aquisição com dinheiro do IPO

A plataforma agrícola Agrogalaxy segue no mundo das aquisições após seu IPO. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 08, a compra da Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas por 180 milhões de reais. O negócio vai levar a empresa a uma receita de 5,7 bilhões de reais anuais. O primeiro negócio com o dinheiro do IPO havia sido para a compra da Ferrari Zagatto, também vendedora de insumos, por 112 milhões de reais. Com os dois negócios, a Agrogalaxy já gastou quase tudo dos 350 milhões de reais que levantou em julho.