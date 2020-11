Agência de transporte de SP constrange a Buser e outros aplicativos

A associação de empresas de tecnologia, a Amobitec, se reuniu, na última segunda-feira, 9, com a diretoria da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), para discutir problemas em uma consulta pública iniciada pela agência acerca de normas para restringir a ação de aplicativos no transporte por ônibus nas rodovias de São Paulo, como a Buser. O que ouviram não foi exatamente o que esperavam: “tem que regular esses aplicativos logo, porque crescem muito rápido” e “não vamos fazer a análise de impacto econômico das medidas porque não temos como”. Na reunião, além da associação, estavam presentes os deputados estaduais Sérgio Victor (Novo) e Ricardo Mellão (Novo), que têm criticado as propostas da Artesp.

Em um momento descrito pelos participantes como constrangedor, o Diretor de Planejamento da Artesp, Sebastião Ricardo Carvalho Martins, aparentemente esqueceu de desligar seu microfone e foi ouvido claramente, ao fundo, ironizando os presentes. “Essas empresas com papinho de livre iniciativa… Tem que pegar pesado mesmo” e “tem que pegar um deputado bom pra botar o dedo na cara desse Mellão, aí quero ver”, referindo-se ao deputado do Novo. Sobrou até para o governador João Doria (PSDB). “Tem que lidar com isso logo, porque se chegar no Doria, aí você sabe como ele é, né?”, afirmou, segundo relatos feitos ao Radar Econômico.

Instada pelos presentes a compartilhar a gravação da videoconferência, a Artesp afirmou que dessa vez ninguém se lembrou de apertar o botão para gravar a reunião.

