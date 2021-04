A Magalu virou nerd e arrematou o NerdCast

Um dos maiores podcasts do Brasil e líder de audiência, o NerdCast, agora é da Magazine Luiza. A empresa anunciou na manhã desta quarta-feira, 14, que comprou a Nonsense Creations e a Pazos, Ottoni & Cia (Jovem Nerd), a maior plataforma nerd e geek do Brasil e que faz o NerdCast. A empresa garante que continuará mantendo toda a liberdade editorial do podcast. O NerdCast foi pioneiro no país. Já tem 15 anos de estrada, abriu o caminho para conteúdo patrocinado e em 2019, foi o primeiro podcast brasileiro e o terceiro do mundo a atingir a marca de 1 bilhão de downloads. Tudo agora é da Magalu. Esta já é a sexta aquisição que a Magazine Luiza anuncia somente neste ano.