3R Petroleum possui o dinheiro para comprar campo de US$ 1 bi da Petrobras

A 3R Petroleum, empresa controlada pela gestora Starboard, anunciou nesta sexta-feira, 18, a compra do campo de exploração de Recôncavo da Petrobras por 250 milhões de dólares. A empresa possui como estratégia um plano agressivo de aquisições que promete elevar à empresa a uma avaliação de mercado de 30 a 40 bilhões de reais em alguns anos. Atualmente ela vale 3,7 bilhões de reais.

E uma outra aquisição, a do campo de produção de óleo e gás de Urucu, no Amazonas, atualmente é parte central dessa estratégia. Há uma proposta, nas mãos da Petrobras, de 1 bilhão de dólares pelo campo. A 3R Petroleum, apesar de valer cerca de dois terços deste valor, já possui garantido os recursos para fazer a compra com seus investidores. Resta esperar para ver se levará essa.

