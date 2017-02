Messi decide e Barcelona bate Atlético de Madri

O estádio Vicente Calderón recebeu neste domingo um clássico cheio de emoções. O Barcelona venceu o Atlético de Madri pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Messi marcou nos minutos finais e decretou a vitória por 2 a 1. Rafinha (Barcelona) e Godín foram os autores dos outros gols.

as equipes se agrediram sem medo, criando muitas chances de gol. Num lance de sorte, após chute de Neymar que desviou na defesa, Suarez chutou, e a bola novamente bateu na zaga, e sobrou para Rafinha acertar chute cruzado e marcar 1 a 0. O empate veio em cruzamento feito de cobrança de falta, e o zagueiro Godin subiu bem e, desviou para o gol sem chances para Ter Stegen.

E aí Messi precisou tentar duas vezes para marcar: após o primeiro chute ter sido bloqueado pelo zagueiro Savic, no rebote a rápida reação do craque argentino foi suficiente para vencer Oblak com toque sutil para o fundo do gol.