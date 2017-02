Grammy 2017: Adele interrompe e recomeça tributo a George Michael

Ainda sob a sombra do erro cometido no ano passado, quando, depois de um problema com o microfone, acabou desafinando no palco do Grammy, a britânica Adele pediu para começar de novo uma homenagem a George Michael, morto no fim de 2016. Adele interrompeu a performance-tributo de Fast Love logo no início, soltou um palavrão e pediu para fazer tudo de novo. Visivelmente emocionada, disse que não queria estragar tudo — e foi atendida. “I can’t mess it up for him”, disse.

Depois de Adele, entraram no palco Metallica e Lady Gaga. O microfone de James Hetfield não funcionou e o cantor precisou dividir o de Gaga.

Seja como for, a atitude foi bem recebida: