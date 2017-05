Cirque du Soleil volta com espetáculo de empoderamento feminino

Quatro anos após a turnê de Corteo, a companhia canadense Cirque du Soleil retorna ao Brasil com o espetáculo Amaluna. A montagem, que enaltece a força e o emponderamento das mulheres, estreia em São Paulo no dia 5 de outubro, no Parque Villa Lobos, e segue para o Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro, no Parque Olímpico.

Dirigido por Diane Paulus, Amaluna, à la Mulher-Maravilha, se passa em uma ilha fictícia governada por deusas. A Rainha Prospera decide comandar uma celebração para marcar a passagem da filha Miranda para a vida a adulta. Após uma tempestade, um barco aporta na ilha e dele desembarca um interesse amoroso para Miranda. Os dois terão que superar contratempos para permanecer juntos.

O espetáculo apresenta um elenco majoritariamente feminino e uma banda composta apenas por mulheres. Dois brasileiros também fazem parte da montagem: a palhaça Gabriella Argento e o acrobata Gabriel Christo.

Durante a coletiva de imprensa realizada em São Paulo nesta terça-feira, a trupe apresentou o número Balance Goddess, onde a Deusa do Equilíbrio cria um mundo suspenso, construído a partir de espinhas de folhas de palmeira. A concentrada artista Lili Chao equilibra peça por peça, até que um móbile gigante se forme. Durante a apresentação, através de um microfone, a plateia ouve a sua respiração.

“Minha personagem é um símbolo para Miranda, ela mostra a fragilidade da vida, a importância do equilíbrio, da relação entre as pessoas — e da paciência, pois leva muito tempo para montar aquela estrutura.”, diverte-se a tailandesa Lili Chao.

Amaluna estreou em Montreal em 2012 e já passou por 30 cidades de dez países. O espetáculo foi assistido por cerca de 4 milhões de pessoas.

Serviço:

São Paulo – Estreia em 5 de outubro

Ingressos variam de R$ 250,00 a R$ 450,00

Pré-Venda Clientes Banco Original entre 1º de junho e 2 de julho

Clientes Cirque Club Members de 3 a 5 de julho

Clientes em geral a partir de 6 de julho

Os ingressos podem ser adquiridos no site http://www.tudus.com.br/evento/cirque-du-soleil-amaluna