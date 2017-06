Beyoncé dá à luz a gêmeos

A cantora Beyoncé Knowles deu à luz a gêmeos, segundo informou o canal de TV americano CNN. O nascimento teria acontecido no início da semana, mas só foi divulgado neste domingo. É esperado um anúncio oficial nas redes sociais da cantora. Por enquanto, ainda não foi revelado o sexo e o nomes dos bebês. O pai é o rapper Jay Z, casado com a cantora desde abril de 2008.

O casal já tem uma filha, a garota Ivy Blue Carter, de 5 anos. A cantora, de 35 anos, havia anunciado a sua gravidez em 1º de fevereiro em uma imagem publicada no Instagram, em que ela apareceu mostrando o barrigão cercada de flores. “Queremos compartilhar nosso amor e felicidade. Fomos abençoados duas vezes. Estamos incrivelmente gratos porque nossa família vai crescer com mais dois. Agradecemos seus desejos de felicidades”, escreveu, na legenda da foto.

No dia seguinte, a estrela da música pop divulgou em seu site o ensaio fotográfico completo com o título “Eu tenho três corações”. Uma das imagens faz referência ao quadro renascentista O Nascimento de Vênus, do pintor italiano Sandro Botticelli.