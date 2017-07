Gelo à vista

Depois de duas décadas de observações, os cientistas do Projeto Midas, que monitora a Antártica, anunciaram na quarta-feira 12 que um gigante de gelo de 5 800 quilômetros quadrados, 190 metros de espessura e 1 trilhão de toneladas de peso se desprendeu da Plataforma Larsen C, na região oeste do continente. Trata-se de um dos maiores icebergs de que se tem notícia: sua área é equivalente à do Distrito Federal e quatro vezes a do município de São Paulo. Posto à deriva, muito provavelmente por motivos “naturais”, e não em consequência do aquecimento global resultante de ações do homem, o formidável bloco gelado tem agora um destino intrigante. A Antártica é hoje um território internacional, Patrimônio da Humanidade — e esse não é apenas um título honorífico. Qualquer coisa que a afete afetará o planeta.

