Marcelo Odebrecht passa por exames em Curitiba

O empresário Marcelo Odebrecht passou por uma bateria de exames em um hospital particular de Curitiba, no Paraná, na última sexta-feira. De acordo com fontes ouvidas por VEJA, o ex-presidente da construtora está bem, e os procedimentos médicos feitos já estavam previstos. O executivo não precisou ficar internado e voltou no mesmo dia para a carceragem da Polícia Federal.

Não é a primeira vez que o executivo passa por exames desde que foi preso em junho de 2015. Em março do ano passado, às vésperas da Odebrecht começar a negociar um acordo com a Lava-Jato, Marcelo Odebrecht teve um mal estar na carceragem da Polícia Federal e foi diagnosticado com um quadro hipoglicêmico.

Desde que foi preso, Marcelo Odebrecht tem autorização para seguir uma dieta especial com biscoitos integrais, torradas sem glúten, frutas, sucos e queijo processado light.