Jovem xinga Exército no Twitter e é respondido

O perfil oficial do Exército Brasileiro no Twitter respondeu nesta sexta-feira a uma postagem que ironizava a corporação. “Amanhã vou ver se aquele site de m… do exército tá funcionando, quero me alistar logo”, escreveu Marcos Moreira.

Em resposta, o Exércio tuitou “Então @MarcosMuller__ o site do alistamento está funcionando e apesar do xingamento estamos aguardando sua inscrição”.

Embora comedido, o puxão de orelhas em Moreira rendeu piadas e mais broncas a ele na rede social. Um tuiteiro escreveu “acho que alguém já anotou o nome do amiguinho hein….” e também foi respondido pelo Exército, que foi sarcástico: “que é isso… nem pensamos nisso”.

Ramiro Lemos observou que “os jovens de hoje estão mesmo sem noção, a vinte anos quando alistei, empolgação e respeito eram os sentimentos nessa hora”, enquanto Blenda prevê dificuldades a Marcos Moreira no quartel: “Já vai capinar uns lotes só por causa desse tweet”.

Com a repercussão da postagem, Moreira abandonou sua conta no microblog, não sem antes trocar sua foto de perfil por uma do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), um dos maiores defensores do Exército no Congresso.