O estopim foi a alta do diesel. Após a Petrobras adotar preços alinhados ao mercado internacional, muitos fretes ficaram economicamente inviáveis
Em poucos dias, postos ficaram sem combustível, supermercados tiveram prateleiras vazias, voos foram cancelados e serviços essenciais ficaram restritos
Segundo estimativas do Ministério da Fazenda à época, a greve retirou cerca de 1,2 ponto percentual do crescimento do PIB de 2018. Vários setores tiveram prejuízos bilionários
Após negociações, foram anunciadas medidas como a redução de R$ 0,46 no litro do diesel e piso mínimo do frete. O pacote teve custo fiscal estimado em R$ 13,5 bilhões
Novamente, o aumento do diesel está entre as principais reclamações. A categoria também cobra maior previsibilidade nos custos e cumprimento da tabela do frete
O histórico de 2018 mostra que poucos dias de bloqueios são suficientes para afetar o abastecimento, pressionar a economia e mobilizar o governo
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