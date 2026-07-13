A maior paralisação da história da categoria deixou prejuízos bilionários para a economia brasileira

COMO FOI A GREVE DOS CAMINHONEIROS  DE 2018 E O QUE PODE SE REPETIR

O estopim foi a alta do diesel. Após a Petrobras adotar preços alinhados ao mercado internacional, muitos fretes ficaram economicamente inviáveis

O que motivou a greve?

01.

Em poucos dias, postos ficaram sem combustível, supermercados tiveram prateleiras vazias, voos foram cancelados e serviços essenciais ficaram restritos

Como o país foi afetado?

02.

Segundo estimativas do Ministério da Fazenda à época, a greve retirou cerca de 1,2 ponto percentual do crescimento do PIB de 2018. Vários setores tiveram prejuízos bilionários

Qual foi o impacto econômico?

03.

Após negociações, foram anunciadas medidas como a redução de R$ 0,46 no litro do diesel e piso mínimo do frete. O pacote teve custo fiscal estimado em R$ 13,5 bilhões

Como o governo encerrou a greve?

04.

Novamente, o aumento do diesel está entre as principais reclamações. A categoria também cobra maior previsibilidade nos custos e cumprimento da tabela do frete

Por que 2026 lembra 2018?

05.

O histórico de 2018 mostra que poucos dias de bloqueios são suficientes para afetar o abastecimento, pressionar a economia e mobilizar o governo

Os riscos de uma nova greve

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