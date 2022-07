As propostas da indústria para o combate da crise climática

Orientada por tecnologias limpas e processos de produção mais eficientes, a economia de baixo carbono é essencial para alavancar o desenvolvimento sustentável do país e tornar as empresas mais competitivas no mercado nacional e internacional. O setor industrial brasileiro tem sido uma grande aliado no desafio de promover investimentos verdes e deve ser considerado parte da solução nas questões que dizem respeito à sustentabilidade. Para isso, tem atuado fortemente para acelerar a implementação de programas e tecnologias capazes de fazer o país avançar em direção às metas de redução dos gases que causam o efeito estufa (GEE) estabelecidas na esfera do Acordo de Paris.

+ CLIQUE PARA LER A NOVA EDIÇÃO DO VEJA INSIGHTS

A estratégia da indústria rumo a uma economia de baixo carbono é baseada em quatro pilares: transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal. Para consolidar esses pilares, entidades do setor, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) trabalham na mobilização das empresas e na articulação com o governo federal e demais partes interessadas. E é com esse intuito que a realizará, nos dias 16 e 17 de agosto, em São Paulo, o encontro “Estratégia da Indústria para uma Economia de Baixo Carbono”.

O evento é uma agenda preparatória para a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP 27) que será realizada em novembro, no Egito. Os objetivos do encontro são dialogar sobre as oportunidades de negócios para a descarbonização da indústria brasileira e a contribuição do Brasil para as metas de redução de emissão estabelecidas no Acordo de Paris; apresentar experiências e cenários em transição energética e economia circular; discutir os desafios e oportunidades do estabelecimento do mercado de carbono para estimular o ambiente de negócios; debater os desafios e oportunidades relacionados ao uso sustentável dos recursos florestais e da biodiversidade e ao desenvolvimento da bioeconomia no Brasil; e debater a estratégia e agenda da indústria para a COP 27.

Em sua 20ª. edição, Veja Insights, em uma parceria com CNI, Senai e Sesi, traz um apanhado das ideias e dados que sustentarão esse debate de altíssima relevância para o futuro econômico e ambiental do país. Clique aqui para ler.

Continua após a publicidade