Com foco em arcabouço, Haddad e Tebet vão a reunião de líderes do Senado

Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites.

Com foco total no novo arcabouço fiscal, a reunião semanal de líderes do Senado terá, nesta quinta-feira, a participação dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet. O encontro começará às 9h.

O governo Lula está buscando fazer costuras políticas para que não haja mudanças em relação ao texto do regime fiscal aprovado pela Câmara.

A previsão do relator do projeto no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), é votá-lo na Comissão de Assuntos Econômicos na próxima terça-feira.