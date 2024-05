Inadimplência das empresas volta a subir após atingir menor nível em anos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O índice de inadimplência das empresas voltou a subir após atingir, em março, o menor índice desde agosto de 2022. Cerca de 12% das empresas estão penduradas, o que representa uma alta de 12,8% em comparação ao mês passado.

O Índice Multiplike de Devedores (IMD) também mostra o cenário de curto, médio e longo prazos da inadimplência. A faixa de vencidos até 30 dias teve um salto que representa 42,8% do total de vencidos, ante 34%. Também há um aumento nas faixas de vencidos de 31 a 60 dias com 8% ante os 7,3%, e nos vencidos de 61 a 90 dias com 5% de inadimplência ante 4,6%.