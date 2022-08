“Existe convergência”, diz Alckmin sobre conversas com empresários

Candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) está animado com as reuniões que tem travado com o empresariado e aponta “convergência” entre o que escuta do setor produtivo e as propostas de campanha. “Existe convergência no diagnóstico e nas propostas sobre reforma tributária, investimentos em infraestrutura, reposicionamento do Brasil no mundo e na política de inovação”, afirma ele ao Radar Econômico. Ele aponta ainda que os empresários demonstram confiança nas propostas graças à experiência de Lula e Alckmin “afiançada pelos oito anos de governo Lula e pelos 16 anos em que estive no governo de São Paulo”.

Alckmin foi ungido da missão por parte de Lula de ser uma ponte entre a candidatura petista junto ao empresariado. O ex-governador tem capitaneado o diálogo, que envolve assuntos que passam pela “reindustrialização do país” chegando às propostas de alteração em torno da legislação tributária do país, uma das bandeiras expressas no programa de governo de Lula. O candidato esteve em um encontro com conselheiros do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) nesta quarta-feira, 24.