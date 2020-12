Mudança no Ministério do Turismo abre janela para avanço dos cassinos

A mudança no comando do Ministério do Turismo — saiu Marcelo Álvaro e entrou Gilson Machado Neto — está fazendo operadores internacionais de cassinos se movimentarem mais rapidamente. A interinidade de Machado Neto abre uma janela de oportunidade para o setor, que deseja ver aprovada a atividade no país. Há um projeto de lei no Senado em estado avançado e que é do gosto do governo e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Marcelo Álvaro não chegou a barrar os avanços legislativos, mas não jogou a favor. Já com Machado Neto, que era o chefe da Embratur, a conversa é outra — muito mais favorável.

