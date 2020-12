Estamos vivendo um novo super ciclo de commodities?

Um dos grandes impulsionadores do crescimento brasileiro na década de 2000, que permitiu fechar em 2010 com uma alta do PIB de 7,5%, foi o super ciclo de commodities criado pelas economias de rápido crescimento da Ásia. Desde a crise de 2008, contudo, esse ciclo arrefeceu, reduzindo preços de insumos, como minério de ferro e petróleo, e prejudicando economias como o Brasil e a Austrália. Pois, agora, muito estão dizendo que um novo super ciclo está se iniciando.

Analistas internacionais já vem alertando para isso desde o fim do segundo semestre deste ano. Na visão deles, a pandemia criou uma escassez de insumos que representa a faísca inicial para que este super ciclo se acenda. E nesta quinta-feira, 17, o BTG Pactual divulgou relatório minucioso sobre o assunto. Minério de ferro, cobre, bobina de aço estão nos melhores preços em 10 anos. Soma-se a isso a recuperação dos preços de petróleo. “Super ciclo é cada vez mais provável”, diz o BTG.