Bolsa de valores vai ter de revisão do PIB do ano para baixo à Talibã

VEJA Mercado abertura, 16 de agosto.

A semana começa com notícias não muito promissoras para o clima dos mercados. Depois de sucessivas semanas com o mercado aumentando as previsões para o PIB, o boletim Focus traz nesta segunda-feira uma ligeira queda nas expectativas. Na semana passada, a projeção era de que o PIB subisse 5,3% até o fim do ano e caiu para 5,28% nesta semana. Para 2022, diversas casas estão revendo para baixo suas projeções do PIB, na esteira do aumento da inflação e alta de juros. Mas o risco fiscal e político também estão influenciando a bolsa. O ministro da economia Paulo Guedes tem reforçado que sem a aprovação da PEC do Precatórios não terá como se manter no teto de gastos, por outro lado, economistas dizem que propor parcelar os pagamentos é uma forma de calote.

O dia hoje também pode ser afetado pelo clima de pessimismo do exterior. As bolsas mundiais registram perdas nesta manhã com os investidores atentos ao que acontece no Afeganistão, que foi tomado pelo grupo extremista Talibã. Além disso, a China divulgou dados de atividades mais fracos do que o esperado.

Nos fatos relevantes, o Grupo Ultra informou a venda da Oxiteno para o Indorama Ventures por 1,3 bilhão de dólares, quase 7 bilhões de reais. A Rede D’Or anunciou uma oferta pública para a compra da rede de diagnósticos Alliar em um negócio que pode girar 1,35 bilhão de reais.