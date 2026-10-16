Um operador ofereceu a Vorcaro acesso a 2 bilhões de reais da Previ. Hamilton Buselin afirmou que havia um roteiro preparado para viabilizar a negociação, que não foi concluída.
O RioPrevidência foi o fundo que mais destinou recursos ao Master: cerca de 3 bilhões de reais. O patrimônio da autarquia foi exposto a riscos elevados.
Depois do RJ, o Amapá aparece entre os maiores investidores, com R$ 400 milhões. Na esfera municipal, Maceió (AL) aplicou R$ 97 milhões, enquanto São Roque (SP) destinou R$ 93,15 milhões
Cajamar (SP) investiu R$ 87 milhões no Banco Master. Itaguaí (RJ) aparece na lista com R$ 59,6 milhões, enquanto o estado do Amazonas destinou R$ 50 milhões.
Aparecida de Goiânia (GO) aplicou R$ 40 milhões, e Araras (SP), R$ 29 milhões. Congonhas (MG) aparece com R$ 14 milhões. Já Fátima do Sul (MS) e Santo Antônio de Posse (SP) investiram R$ 7 milhões cada.
Os demais aportes foram de R$ 4 mi em Imbituva (PR); R$ 3 mi em Paulista (PE) e São Gabriel do Oeste (MS); R$ 2,5 mi em Jateí (MS); R$ 2 mi em Angélica (MS) e Santa Rita d'Oeste (SP); e R$1,2 mi em Campo Grande (MS).
Acompanhe a cobertura completa no site de VEJA