Veja Saúde: Cinco sinais que o trabalho afeta sua saúde

Recentemente, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a síndrome de burnout como uma doença. As pessoas mais suscetíveis ao problema são aquelas submetidas a um stress crônico no ambiente de trabalho. Estima-se que 40% dos profissionais estejam em risco de sofrer com sentimentos de exaustão ou esgotamento. O que fazer quando a rotina na empresa afeta a sua saúde mental?

No programa Veja Saúde, a jornalista Natalia Cuminale aponta quais são os principais sinais do burnout. Com a consultoria do psiquiatra Higor Caldato, o programa fala sobre a importância de procurar um especialista antes de chegar ao limite.

