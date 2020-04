FSB+: Quais os cuidados com a saúde mental em tempos de coronavírus?

Além de ser uma ameaça ao sistema respiratório, a COVID-19 tem afetado a equilíbrio emocional de muita gente. Medo, angústia e ansiedade são alguns dos efeitos psicológicos provocados pela pandemia. No quinto episódio do FSB+, Rafael Lisbôa conversa com a médica Mariana Luz, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ela explica como cuidar da mente e se proteger nesse momento desafiador e estressante para toda a sociedade.