Você sabia que existem 28 famílias reais no mundo? VEJA Explica!

Às vésperas da segunda década do século 21, um assunto chama a atenção na mídia: a decisão do príncipe Harry e de sua esposa Megham de deixarem de ser membros da família real britânica. A novidade repercutiu no mundo todo.

Mas você sabia que atualmente existem 28 famílias reais no mundo? Além da Inglaterra, a monarquia é a forma de governo na Espanha, na Arábia Saudita, no Japão, em Mônaco, na Tailândia, Holanda, Suécia, Noruega, Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Dinamarca entre outros.

A Rainha Elizabeth II é tão falada, por isso é a mais conhecida quando o assunto é realeza. Ela subiu ao trono com 25 anos e nos dias atuais mantém sua popularidade.

Mas de onde vem o poder que na verdade não é lá muito real? VEJA Explica!