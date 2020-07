Você sabe o que é a Geração Canguru?

A necessidade de uma maior especialização profissional, a demora em constituir uma família e os problemas financeiros são parte dos motivos que levam a chamada “Geração Canguru” a atrasar sua saída da casa dos pais. Agora, o novo coronavírus parece reforçar essa tendência.

Os jovens são os que mais sofrem com o desemprego causado pela crise econômica gerada pela doença. Com menos experiência e, muitas vezes, trabalhando sem carteira assinada, esse grupo é mais suscetível às demissões. Além disso, a preocupação com a saúde dos membros mais velhos da família também levou muitos a fazerem o caminho de volta para casa dos pais.

Os jovens da América Latina já possuem culturalmente uma tendência mais forte a permanecer por mais tempo na casa dos país. Diferentemente de países como Estados Unidos, aqui a liberdade financeira não é tão incentivada. Jovens americanos, mesmo os originários de famílias ricas e da classe média, são motivados a buscarem, ainda na adolescência, uma maior independência em subempregos.

Com os jovens voltando às casas de seus pais, é preciso seguir algumas regras para manter a boa convivência. Após um período de liberdade, ter de voltar a seguir regras é algo desafiador. Além disso, os pais precisam também saber se portar na situação.