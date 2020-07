O que falta para o homem chegar a Marte?

No último mês, o número de viagens a Marte disparou por conta do alinhamento das órbitas da Terra com a do planeta vermelho. As agências espaciais dos Estados Unidos, da China e dos Emirados Árabes aproveitaram a deixa, que só se repetirá apenas daqui dois anos, para enviar suas missões. As agências russas e da União Européia também planejavam uma missão, que foi cancelada por contratempos ocasionados pela pandemia do coronavírus.

Dois anos após a descoberta de água congelada no subsolo de Marte, a corrida espacial para chegar até lá se intensificou e, além de chegar, alguns pensam ainda mais longe. A Agência Espacial dos Emirados Árabes, por exemplo, estipulou a meta de estabelecer uma colônia no planeta até 2117.

A China, entretanto, mantém seus planos a respeito de Marte em segredo. Apesar de ter enviado Tianwen-1 para Marte, não foram dados muitos detalhes sobre a missão, apenas que ela estudaria a bacia de Utopia Planitia, local em que o Viking 2, primeira missão bem-sucedida da Nasa ao planeta vermelho, pousou em 1976. Para os especialistas, há um claro desejo do país chinês em mostrar poderio tecnológico e econômico.