O Coronavírus chegou ao Brasil, e agora?

Ministério da Saúde decretou Emergência em Saúde de Interesse Internacional. O primeiro caso confirmado é de um homem de 61 anos, que voltou da Itália assintomático, mas dias depois procurou um serviço de saúde com sintomas respiratórios. O índice de letalidade é de, em média 2% dos infectados. O problema é que o coronavírus se espalha muito rápido e com isso, tem um número absoluto de mortes mais relevante que outras epidemias, como a SARS, por exemplo. Apesar de ter letalidade de 10%, a epidemia de SARS em 2003 teve registrados 8 000 casos registrados em oito meses, uma fração comparada aos 80 000 de coronavírus registrados nos últimos três meses. Acredita-se que cada pessoa infectada com o Covid-19 contamine outras duas ou três pessoas em média.

VEJA Explica como o vírus se espalha e que dimensão a epidemia pode alcançar. Saiba mais sobre essa doença ainda misteriosa, que está se alastrando rapidamente e que deixa o mundo todo preocupado.