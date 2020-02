Como funcionam as câmeras de reconhecimento facial? VEJA Explica

Das dez cidades mais vigiadas do mundo, oito são chinesas; Londres aparece no sexto lugar; já Atlanta, nos EUA, está em décimo. Singapura quer instalar cerca de 100 mil câmeras de reconhecimento facial, e Chicago já pediu que 30mil câmeras fossem instaladas. Aqui no Brasil essa tecnologia não está distante. Podemos dizer que estamos em fase de experimentação. Ao menos quatro estados já utilizam a tecnologia: Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e São Paulo. A tecnologia também pode ser usada para reconhecimento de crianças perdidas, encontrar foragidos, desaparecidos ou mesmo carros roubados.