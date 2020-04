Como a vitamina D pode ajudar na prevenção do novo coronavírus?

Diante da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, um estudo recente foi publicado pela Universidade de Turim, na Itália, e sugere que a vitamina D pode ser grande aliada na prevenção de casos de Covid-19.

Notou-se que pacientes italianos com diagnóstico positivo para a doença, principalmente nos idosos tinham baixos níveis de vitamina D. Comprovadamente efetiva na redução de risco de infecções respiratórias de origem viral, o estudo sugere que a regularização dos níveis de vitamina D no organismo pode proporcionar maior resistência à infecção pelo coronavírus. O documento aponta que a compensação de Vitamina D pode ser alcançada principalmente com a devida exposição à luz solar. Quinze minutos de sol na palma da mão é suficiente.

Outra opção é o consumo de alimentos ricos em vitamina D como peixes e ovos. Já a ingestão de suplementação farmacêutica à base de vitamina D, deve ser diante de recomendação médica.